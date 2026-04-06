HAK-İŞ'ten Anadolu Ajansı'na 106. Yıl Kutlaması

HAK-İŞ, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.
HAK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Anadolu'daki Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılı çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı yönetimini ve üyemiz çalışanlarını tebrik ediyoruz."
