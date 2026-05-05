HAK-İŞ'ten Asgari Ücret ve İş Güvencesi Talebi
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret ve İş Güvencesi Talebi

05.05.2026 22:39
HAK-İŞ Başkanı Arslan, asgari ücretin gerçek temsilcilerle belirlenmesini ve iş güvencesi talep etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İşverenlerin ve hükümetin belirlediği asgari ücret, bizim asgari ücretimiz olamaz. Asgari ücret tespit komisyonunu beraber oluşturalım, yeni bir yapı kuralım, asgari ücret gerçek asgari ücretlilerle belirlensin ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bir modeli inşa edelim" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gökdere Meydanı'nda kutlandı. Programa, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sudan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SWTUF) Başkanı Abdülkadir Sırrulhatme, HAK-İŞ ve üye sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda işçi katıldı. Buradaki mitingde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs'ın geniş kapsamlı ve barışçıl bir mücadele günü olduğunu vurguladı.

'İŞ GÜVENCESİ SAĞLANMALI'

Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engelin iş güvencesinin olmayışı olduğunu belirten Arslan, "Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kalkarken önce gerçek anlamda bir iş güvencesi istiyoruz. Bugünkü iş güvencesi bizi tatmin etmiyor, bizim sorunlarımızı çözmeye yetmiyor. O zaman daha güçlü bir sendikal hareket için, 17 milyon işçinin olduğu bu ülkede 2,5 milyon sendikalı işçi bu ülke hak etmiyor, emekçiler hak etmiyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha güçlü bir sendika için, daha güçlü bir emek hareketi için mutlaka iş güvencesini gerçek anlamda ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Hükümetimizden birinci önceliğimiz, gerçek bir iş güvencesinin sağlanması, sendikal hareketin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

'VERGİ SİSTEMİ TALEPLERİMİZİ KARŞILAMIYOR'

2024 yılında Türkiye'nin belli bölgelerinde vergi konusunda büyük mitingler yaptıklarını söyleyen Arslan, "Vergi meselesi bizim en temel sorunlarımızdan birisi. Önceki gün Cumhurbaşkanımızla yapılan toplantıda da ifade ettim, vergi meselesi çok kazanandan ne yazık ki az, az kazanandan çok vergi alan, yanlış, gerçekten makul olmayan bir vergi düzeni var. Bu düzene itiraz ediyoruz. Bu sistem bizim taleplerimizi karşılamıyor. Aile yükümlülüklerimiz ne yazık ki dikkate alınmıyor. Önceden 8 ve 9'uncu ayda yüzde 20 dilime girerken şimdi ne yazık ki 4'üncü ayda yüzde 20, 7'nce ayda yüzde 27 ve yüzde 40'lara kadar gidiyor. Böyle bir vergi sistemine itiraz ediyoruz. Bunun değişmesi için gerçek anlamda bir vergi sistemine Türkiye'nin acilen kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

'İŞVERENLERİN DEDİĞİ OLUYOR'

Bir başka sorunun emeklilik meselesi olduğunu belirten Arslan, "Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiçbir ülkesinde sistemde daha fazla kalarak daha az maaş alan başka bir emekli grubu yok. Bu bizim ülkemize has ne yazık ki. Bunun bir an evvel sonuçlanması için vergi sisteminin nasıl ki değişmesini istiyoruz, emeklilik sisteminin de bu şekilde devam etmesine asla izin vermemeliyiz. Bir başka konumuz da asgari ücret meselesidir. Devlet, hükümetle beraber işverenler ve işçilerin olduğu komisyon ne yazık ki misyonunu bitirdi. Bu komisyona katılan işçi temsilcisi artık komisyona katılmıyor. Neden? 50 senedir biz anlatıyoruz, bu komisyondan bir şey çıkmaz. Komisyona katılıyorsunuz, bir ay süreyle kamuoyunu meşgul ediyoruz, sonra işverenlerin dediği oluyor, biz de konu mankeni oluyorsunuz. 'Yapmayın kardeşim' dedik, anlatmaya çalıştık. 50 sene sonra anlaşıldı, yine de teşekkür ediyoruz. Geçen yıl komisyona katılmadılar. Yeni bir komisyon kurulsun, emek hareketi temsil edilsin, hakkaniyetli bir kriter ortaya konsun, dünyadaki örneklerden yola çıkalım, asgari ücret tespit komisyonunu oluşturalım, buna göre asgari ücret belirleyelim istiyoruz. Bu yapının mutlaka değişmesi gerekiyor. İşverenlerin ve hükümetin belirlediği asgari ücret, bizim asgari ücretimiz olamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Geliniz asgari ücret tespit komisyonunu beraber oluşturalım, yeni bir yapı kuralım, asgari ücret gerçek asgari ücret olarak belirlensin ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bir modeli inşa edelim" dedi.

'UMUDUMUZU KESMEYECEĞİZ'

Konuşmasında kayıt dışı istihdamın yarattığı sorunlara dikkat çeken Arslan, özellikle ev işçilerinin örgütlenmesi ve güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca mevsimlik ve geçici kamu işçilerinin kalıcı haklara kavuşması için mücadele çağrısı yapan Arslan, "Şartlar ne olursa olsun, önümüzdeki bu zorlukları bilerek ama aynı zamanda kararlılık göstererek mücadelemizi yükseltelim. Emek hareketi, sendikal hareket ne yazık ki gelişemiyor. Bütün bunlara rağmen ülkemizin geleceğinden umudumuzu kesmeyeceğiz. Başka ülkemiz yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

