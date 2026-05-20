HAK-İŞ'ten İsrail'e Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HAK-İŞ'ten İsrail'e Protesto

HAK-İŞ\'ten İsrail\'e Protesto
20.05.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı protesto etti, alıkonulan aktivistler için çağrı yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri ile bazı sendikalar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine pankartlar açtı.

Saldırıya ve gönüllülerin alıkonulmasına tepki gösteren grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanvekili Devlet Sert, İsrail'in yeryüzünün gördüğü en cani, en barbar, en eli kanlı devlet olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığını söyledi.

Saldırıda çok sayıda filo gönüllüsünün alıkonulduğunu dile getiren Sert, alıkonulanlar arasında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de bulunduğunu ifade etti.

Sert, İsrail'den hukuk, vicdan ve merhamet beklenemeyeceğini vurgulayarak, "Uluslararası sularda seyreden ve içerisinde yalnızca insani yardım gönüllerinin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na saldırmalarının, ateş açmalarının, tüm dünya ülkelerinden aktivistleri alıkoymalarının ne gibi bir izahı olabilir? Biz sizin insan olmadığınızı, vicdansızlığınızı, barbarlığınızı da gördük. Hukuksuz bir şekilde, sivil ve savunmasız olan insanlara saldırdınız. Ellerini kaldırmış, 'biz siviliz, bizden size zarar gelmez' diyen insanları gemilerden atmaya kalkıştınız." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun bir "vicdan seferi" olduğunu belirten Sert, "Bu yolculuk insanlık onurunu ayakta tutma mücadelesidir. Bu yürüyüş, bu dik duruş Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yalnız değilsiniz deme iradesidir. Artık siz, her şeyden ve herkesten o kadar korkuyorsunuz ki gemilere el koyup aktivistleri gözaltına aldınız. Yükü ekmek, ilaç, kendi vicdanı olan bu yolcuların önünü kesemezsiniz." dedi.

Sert, yarın da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenleyeceklerini bildirerek, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Zengin'inde arasında bulunduğu tüm aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Açıklamaların ardından grup, bir süre daha slogan atarak alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten İsrail'e Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
17:01
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:13:04. #7.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten İsrail'e Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.