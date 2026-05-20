HAK-İŞ\'ten İsrail\'e Protesto

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri ile bazı sendikalar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İsrail Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine pankartlar açtı.

Saldırıya ve gönüllülerin alıkonulmasına tepki gösteren grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanvekili Devlet Sert, İsrail'in yeryüzünün gördüğü en cani, en barbar, en eli kanlı devlet olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığını söyledi.

Saldırıda çok sayıda filo gönüllüsünün alıkonulduğunu dile getiren Sert, alıkonulanlar arasında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de bulunduğunu ifade etti.

Sert, İsrail'den hukuk, vicdan ve merhamet beklenemeyeceğini vurgulayarak, "Uluslararası sularda seyreden ve içerisinde yalnızca insani yardım gönüllerinin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na saldırmalarının, ateş açmalarının, tüm dünya ülkelerinden aktivistleri alıkoymalarının ne gibi bir izahı olabilir? Biz sizin insan olmadığınızı, vicdansızlığınızı, barbarlığınızı da gördük. Hukuksuz bir şekilde, sivil ve savunmasız olan insanlara saldırdınız. Ellerini kaldırmış, 'biz siviliz, bizden size zarar gelmez' diyen insanları gemilerden atmaya kalkıştınız." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun bir "vicdan seferi" olduğunu belirten Sert, "Bu yolculuk insanlık onurunu ayakta tutma mücadelesidir. Bu yürüyüş, bu dik duruş Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yalnız değilsiniz deme iradesidir. Artık siz, her şeyden ve herkesten o kadar korkuyorsunuz ki gemilere el koyup aktivistleri gözaltına aldınız. Yükü ekmek, ilaç, kendi vicdanı olan bu yolcuların önünü kesemezsiniz." dedi.

Sert, yarın da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenleyeceklerini bildirerek, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Zengin'inde arasında bulunduğu tüm aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Açıklamaların ardından grup, bir süre daha slogan atarak alandan ayrıldı.