HAK-İŞ'ten İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HAK-İŞ'ten İsrail'e Tepki

20.05.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ üyeleri, genel başkanları Mahmut Arslan'ın alıkonulmasına karşı İsrail Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda alıkonulmasına İsrail'in Büyükelçiliği konutu önünde tepki gösterdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde basın açıklaması yaptı. 'Katil İsrail, iş birlikçi ABD', 'Yaşasın Filistin mücadelemiz', 'Mahmut Arslan onurumuzdur' ve 'Fatma Zengin yalnız değildir' sloganları atan gruptakiler, İsrail bayrağı yakarak tepkilerini gösterdi.

Grup adına açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili ve Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert, "Buradan Siyonist İsrail'e bir kez daha sesleniyoruz; yükü ekmek, yükü ilaç, yükü kendi vicdanı olan bu merhamet ve insanlık yolcularının önünü kesemezsiniz. Bugün gözaltına alır, gemilerini batırabilir, yardımların ulaşmasını önleyebilirsiniz ama tüm insanları öldüremezsiniz. Tüm dünyayı hapse atamazsınız, vicdanları yok edemezsiniz. Bu gönül elçilerini yolundan döndüremezsiniz. Büyük HAK-İŞ teşkilatı olarak buradan güçlü bir şekilde haykırıyoruz, Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere, gönül elçilerinin tamamını derhal koşulsuz şartsız serbest bırakın" dedi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 19:27:10. #7.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.