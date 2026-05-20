HAK-İŞ'ten İsrail Protestosu

20.05.2026 17:15
HAK-İŞ, İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri protesto etti, Mahmut Arslan ve Fatma Zengin serbest bırakılmalı.

(ANKARA) - HAK-İŞ Konfederasyonu, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Konutu önünde düzenlediği eylemde, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Genel Başkan Mahmut Arslan ile Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in İsrail tarafından alıkonulmasını protesto etti.

Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı, yağmur altında gerçekleşen eylemde, "Katil Siyonist İsrail tarafından hukuksuzca rehin alınan Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin derhal serbest bırakılmalıdır" yazılı pankart açıldı. Eylemde, "Sumud'a selam, direnişe devam", "Kahrolsun İsrail, iş birlikçi ABD", "Mahmut Arslan onurumuzdur", "Fatma Zengin yalnız değildir" ve "Yaşasın Filistin mücadelemiz" sloganları atıldı.

"BİZ SİZİN VİCDANSIZLIĞINIZI, BARBARLIĞINIZI GÖRDÜK"

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, grup adına yaptığı açıklamada, "Yeryüzünün gördüğü en cani, en barbar, en eli kanlı devlet olan İsrail, bu zalimliğine her gün bir yenisini ekliyor. Filistin ve Gazze halkına yeryüzünün en büyük vahşetini yaşatan katil devlet İsrail, şimdi de amacı sadece insani yardım olan Sumud  Filosu'nda uluslararası sularda saldırmış ve çok sayıda vicdan ve merhamet gönüllüsünü hukuksuz şekilde alıkoymuştur" dedi. Arslan ve Zengin'in de alıkonulduğunu hatırlatan Sert, şöyle konuştu:

"Siyonist, işgalci, eli kanlı İsrail Devleti'nden zaten bir hukuk beklenemez. Zaten bir vicdan, bir merhamet, insani bir tavır da beklenemez. Ama uluslararası sularda seyreden ve içerisinde yalnızca insani yardım gönüllülerinin bulunduğu Global Sumud Filosu'na saldırmalarının, ateş açmalarının, tüm dünya ülkelerinden aktivistleri alıkoymalarının ne gibi bir izahı var? Ama zaten bir izah da beklemiyoruz. Vicdanları, hukuku, mazlum halkların yaşama hakkını hiç sayan bu sözde devletin, gönüllü aktivistlere merhamet etmesini beklemek demek, Gazze halkına bu yardımların ulaşmasının sevincini yaşatmasını beklemek demek, bebekleri diri diri toprağa gömen eli kanlı siyonistlerden insanlık beklemek demektir. Biz sizin insan olmadığınızı gördük. Biz sizin vicdansızlığınızı, barbarlığınızı da gördük. Sadece biz değil, kafa tuttuğunuz tüm dünya da gördü."

"BU YOLCULUK, İNSANLIK ONURUNU AYAKTA TUTMA MÜCADELESİDİR"

Bugün uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde vahşice; sivil, savunmasız olan bu insanlara silahlarla saldırdınız. Ellerini kaldırmış, 'Biz siviliz, bizden size zarar gelmez' diyen insanları gemilerden atmaya kalkıştınız. HAK-İŞ Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan, aktivist olarak bindiği gemiden tüm dünyaya defalarca seslendi. Siyonist İsrail'in Sumud gönüllülerine yönelik tacizlerini tek tek anlattı. Ama siz ne yaptınız; filonun aktivistlerinin neredeyse tamamını hukuksuz bir şekilde alıkoyarak bir kez daha dünya ülkelerine meydan okudunuz. Şunu unutmayın; sergilediğiniz barbarlık karşısında bugün Sumud'un duruşu, insanlığın yeniden ayağa kalkma duruşudur. Genel Başkanımızın da dahil olduğu bu sefer bir vicdan seferidir. Bu yolculuk, insanlık onurunu ayakta tutma mücadelesidir. Bu yürüyüş, bu dik duruş; Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize 'yalnız değilsiniz' deme iradesidir. Alıkoyduğunuz aktivistlerin hiçbiri silah taşımıyor. Hiçbiri profesyonel asker değil. Hepsi sivil, hepsi gönüllü. Ama siz artık her şeyden ve herkesten o kadar korkuyorsunuz ki insanlığın birleşen vicdanı karşısında yapabileceğiniz tek şeyi yaptınız; gemilere el koyup aktivistleri gözaltına aldınız.

"GÖNÜL ELÇİLERİNİ DERHAL SERBEST BIRAKIN"

Buradan siyonist İsrail'e bir kez daha sesleniyoruz: Yükü ekmek, yükü ilaç, yükü kendi vicdanı olan bu merhamet ve insanlık yolcularının önünü kesemezsiniz. Bugün gözaltına alır, gemilerini batırabilir, yardımların ulaşmasını önleyebilirsiniz. Ama tüm insanları öldüremezsiniz. Tüm dünyayı hapse atamazsınız. Vicdanları yok edemezsiniz. Bu gönül elçilerini yolundan döndüremezsiniz. Genel Başkanımız  Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere, gönül elçilerinin tamamını derhal koşulsuz, şartsız serbest bırakın. Bakın; Bütün HAK-İŞ Teşkilatı, bütün Filistin dostları ve tüm Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de Sumud Filosu'nun kahramanları ile tek yürek oldu. Siz bizi aşamayacaksınız. Siz Filistin'i yok edemeyeceksiniz.

Bugün gemilerden indirdiğiniz o yüzlerce gönüllü, binlere, milyonlara dönüşüp yine Filistin için, yine Gazze için yollara düşecek. İşte tam da bu yüzden siz; Filistin'in onurlu direnişini, Gazze'nin çocuklarını yenemeyeceksiniz. Buradan bütün Türkiye ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz: Genel Başkanımız Mahmut Arslan onurumuzdur. Fatma Zengin yalnız değildir. Derhal serbest bırakılmalıdırlar. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yaptığı açıklamada, Mahmut Arslan ve Fatma Zengin'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

