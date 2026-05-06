HAK-İŞ'ten Kayseri Ziyareti

HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı, ziyaret etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre Navruz ve yönetim kurulu üyelerinin HAK-İŞ Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette Arslan ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Arslan, sendikal mücadelenin önemine dikkati çekerek, teşkilatın birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Emekçilerin haklarını koruma mücadelesi kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Arslan, "Şubelerin sahadaki çalışmaları, sendikal yapının güçlenmesinde önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Navruz da Kayseri'de yürütülen sendikal faaliyetler hakkında bilgi vererek, emekçilerin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Program kapsamında ayrıca HİZMET-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yeşilyurt ile de bir araya gelinerek sendikal çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Navruz'a ziyarette yönetim kurulu üyeleri Bekir Bilgiç, Ahmet Güneş, Mehmet Özkara ve Sedat Anda eşlik etti.