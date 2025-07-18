HAK-İŞ ve GFTU'dan İşbirliği Anlaşması

HAK-İŞ ile Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Konfederasyonun genel merkezinde düzenlenen imza törenine, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile GFTU Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad katıldı.

Arslan, Türkiye-Suriye hükümetlerinin ilişkilerinde olduğu gibi işçi federasyonları arasındaki işbirliğinin de artırılması konusunda mutabakata vardıklarını belirtti.

Al-Ahmad ise işçi sınıfının şartlarının iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında protokolün önemini vurguladı.

Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi ilişkilere değinen genel başkanlar, açıklamalarının ardından protokolü imzaladı.

Protokol

HAK-İŞ ile GFTU arasında imzalanan protokolle, siyasi, toplumsal ve çalışma hayatına ilişkin konularda ortak hareket edilecek.

Protokol, "Siyasi ve Toplumsal Duruş" başlığı altında Suriye'deki yeni demokratik sürece destek verilmesi ve İsrail'in bölgede barış, istikrar ve insanlık onurunu zedeleyen saldırgan politikalarının kınanması gibi maddeleri içeriyor.

"Güvenlik ve Göç Konularında İşbirliği" ve "Çalışma Hayatına İlişkin İşbirliği" başlıkları altında ise geçici koruma altındaki Suriyelilerin hakları, sendikal eğitim, kayıt dışı istihdamla mücadele gibi alanlarda ortak komiteler kurularak projeler geliştirilmesi amaçlanıyor.