Hakan Bahçetepe: 'Belediyemiz, halkın iradesine rağmen el değiştirdi'

(İSTANBUL) 31 Mart 2024 seçiminde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen ancak iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için verdiği ifadeler sonucu 31 Mayıs'ta CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Hakan Bahçetepe, bu sabah belediye meclisinde yapılan başkanvekilliği seçimine ilişkin bir açıklama yaptı. Bahçetepe, "Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi. Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır" dedi.

31 Mayıs'ta CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan 5 başkandan biri olan Hakan Bahçetepe, bu sabah yapılan seçimde yerine AK Partili bir başkanvekilinin seçilmesini 'demokrasiye saygısızlık' olarak niteledi. Sabah saatlerinde "Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." şeklindeki Maide Suresi'nin 8. ayetini paylaşan Bahçetepe, seçim sonucunun belli olmasının ardından bir açıklama yaptı.

"İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık"

Açıklamasına "Gaziosmanpaşa Halkına, Aziz Hemşehrilerime" diye başlayan Bahçetepe, "Bugün, yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla, büyük bir demokrasi başarısıyla göreve geldik. Görevimin başında geçirdiğim kısa sürede; adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hakim kıldık" ifadelerine yer verdi. Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

"Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi"

"Ben bu göreve sizin güveninizle, sizin dualarınızla geldim. Her adımımı şeffaf attım, her kuruşun hesabını verdim. Yetimin hakkını korumayı, alın terine saygıyı, adaleti ve vicdanı pusulam bildim. Şimdi ise ne yazık ki bu çabalar, bu emekler; hukuki temele dayanmayan, siyasi içerikli bir sürecin gölgesinde kaldı. Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi. Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır"

"Sokağa çıktığınızda, bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız?"

Cumhur İttifakı üyelerine, "Sokağa çıktığınızda, bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Mahallenin annelerine, gençlerine, çocuklarına ne söyleyeceksiniz? Onların alın teriyle kurulan bu iradeyi hiçe sayarken, vicdanınıza ne diyeceksiniz?" sorularını yönelten Bahçetepe, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek! Gaziosmanpaşa halkı neyin doğru, neyin adil, neyin vicdanlı olduğunu çok iyi bilir. Bugün fiziken yanınızda olmayabilirim, ama sizin gönlünüzde, kalbinizde yerim olduğuna yürekten inanıyorum. Ben milletime güveniyorum. Desteğiniz, dualarınız ve inancınızla, hep birlikte, yine omuz omuza olacağız. Çünkü biz gücümüzü makamdan değil, halktan alıyoruz. Çünkü hak yerini bulur, adalet eninde sonunda kazanır."