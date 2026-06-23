Hakan Fidan, Azerbaycan Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile görüştüğü belirtildi.
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