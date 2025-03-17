Hakan Fidan Cenevre'de Kıbrıs Toplantısında

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in öncülüğünde düzenlenirken, Fidan, heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
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