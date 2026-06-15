Hakan Fidan'dan ABD-İran Mutabakatına Destek - Son Dakika
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Hakan Fidan'dan ABD-İran Mutabakatına Destek

15.06.2026 03:40
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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladı ve barış çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini ümit ediyoruz. Bu önemli adımı atan taraflar ile arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı ve Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkeleri kutluyoruz."

Varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan'dan ABD-İran Mutabakatına Destek - Son Dakika

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