Hakan Fidan'dan Hocalı Katliamı Anması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Kardeş Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derininde hissediyoruz. Türkiye; tek millet, iki devlet anlayışıyla her daim Can Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.