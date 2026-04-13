Hakan Fidan'dan Rusya ve Suudi Arabistan'la Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

