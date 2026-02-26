Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nı andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nı andı

26.02.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatını kaybedenleri andı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlıları rahmetle andığını belirtti.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlıları rahmetle andığını kaydetti.

Bakan Fidan, "Kardeş Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derininde hissediyoruz. Türkiye, tek millet, iki devlet anlayışıyla her daim Can Azerbaycan'ın yanındadır." ifadesine yer verdi.

Hocalı'da neler oldu?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan kenti Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızca işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden daha sonra haber alınamadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hakan Fidan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nı andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:38:05. #7.11#
SON DAKİKA: Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nı andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.