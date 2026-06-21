Hakan Fidan Kahire'de Dışişleri Görüşmeleri Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında bulunduğu Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Sudanlı mevkidaşı Salim ile ayrı ayrı bir araya geldi.