Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile görüşmeler yaptı.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında bulunduğu Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Sudanlı mevkidaşı Salim ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan Kahire'de Dışişleri Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
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