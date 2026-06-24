Hakan Fidan Kanada'ya Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Hakan Fidan Kanada'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

24.06.2026 13:10
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da Türkiye-Kanada ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi ziyarette bulunacak. Fidan temaslarında, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin gecikmeksizin sonuçlandırılması beklentisini dile getirecek. Fidan, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bozmaya dönük provokasyonlara karşı müteyakkız olunması gerektiğini de vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Temmuz tarihlerinde Kanada'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan Toronto'da bulunan Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret edecek. Ziyaret ile Kanada'nın nükleer enerji alanında sahip olduğu yeteneklerin yerinde incelenmesi hedefleniyor. Fidan, iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek bir toplantıya katılacak.

Fidan ziyaretinin ikinci günü, başkent Ottowa'da Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile görüşecek. Fidan ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Kanada ikili ilişkilerinin ve iş birliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi konularındaki görüş ve beklentileri ifade edecek.

Üst düzey temas ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının faydalı olacağını belirtecek olan Fidan, 2025 yılında 2,7 milyar ABD Doları civarında gerçekleşen ikili ticaret hacminin dengeli ve sürdürülebilir bir mahiyette yükseltilmesi ve ticaret önündeki engellerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayacak ve başlatılan Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin gecikmeksizin sonuçlandırılması beklentisini aktaracak. Fidan, Türkiye ve Kanada arasında, nükleer enerji sektörü dahil, enerji alanında yeni iş birliği imkanlarının geliştirilebileceğini ifade edecek, ayrıca, savunma sanayii sektöründe daha ileri iş birliği ile ikili askeri ilişkilerin ahdi zemininin tesisi yönünde ortak gayretlerin yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayacak.

Hakan Fidan, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bozmaya dönük provokasyonlara karşı müteyakkız olunması gerektiğini kaydedecek, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi statüye dönülerek engelsiz ve serbest geçişin temininin küresel ticaret ve enerji arzı açısından hayati önemde olduğunun altını çizecek.

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde çatışmaların yoğunlaşmasının uluslararası toplumda yarattığı endişeye de işaret ederek, Türkiye'nin bu savaşın bir an önce diyalog ve diplomasi yoluyla sonlandırılması için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineleyecek.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da işgal ve ilhak politikalarını sürdürdüğünü belirtecek olan Fidan, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını yoğunlaştırması gerektiğini tekrar kayda geçirecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan Kanada'ya Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

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