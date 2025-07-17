Hakan Fidan, Kıbrıs Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde ABD'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katıldı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, New York'ta düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katıldığı belirtildi.
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