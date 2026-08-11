Hakan Fidan, Libya'da Başbakan Dibeybe ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi.