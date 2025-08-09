Hakan Fidan Mısır'da Arap Birliği ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde bir araya gelmiş ve ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Bakan Fidan ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edilmişti.