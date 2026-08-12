Hakan Fidan Mısır'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Hakan Fidan Mısır'ı Ziyaret Edecek

Hakan Fidan Mısır\'ı Ziyaret Edecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır ortak toplantısına katılmak için Mısır'a gidiyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantı, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarının eş başkanlığında kurumlararası formatta gerçekleştirilecek.

Toplantıda, 4 Şubat'ta Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'nın sonuçları ile Türkiye'de yapılması planlanan üçüncü toplantının hazırlıkları ele alınacak.

Fidan'ın ziyareti kapsamında ayrıca ikili gündemdeki konuların yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: ANKA

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