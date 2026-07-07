Hakan Fidan NATO Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.
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