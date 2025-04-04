Hakan Fidan NATO Toplantısında

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, ikili temasları kapsamında İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile görüştü. Fidan'ın bugün İngiliz mevkidaşı David Lammy ile de bir araya gelmesi bekleniyor.