Hakan Fidan New York\'ta İİT ve Arap Ligi Toplantısına Katıldı

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı X resmi hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York Şehri'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan paylaşım şöyle:
"Bakanımız Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı."
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