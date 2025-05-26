Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus- Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Rusya'da kabul etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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