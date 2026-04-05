Hakan Fidan, Suriye'de Zirve Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmelerde bulundu.

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile de bir araya geldiği kaydedildi.