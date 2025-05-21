Hakan Fidan TDT Yemeğine Katıldı

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı.
Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı. Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
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