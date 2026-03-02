Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski arasındaki telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların yansımaları değerlendirildi.
Hakan Fidan ve Nadejda Neynski Telefonda Görüştü
