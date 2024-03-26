Hakan Tütüncü, Antalya\'da ulaşım sorunlarını esnafla çözecek

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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, ulaşımda yaşanan sorunları esnafla güç birliği oluşturarak çözeceklerini ve her alanda kendilerini destekleyeceklerini söyledi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya Otogarı'nı ziyaret etti. Firma temsilcileriyle toplantı yapan Tütüncü, ulaşımla ilgili master planı hazırladıklarını ve otogarla ilgili yapılacak çalışmalarda mutlaka esnafın görüşlerini alacağını bildirdi.

Esnafın mutlu olmayacağı hiçbir projeye imza atmayacaklarını belirten Tütüncü, bugüne kadar esnafa karşı bir projede yer almadığını kaydetti.

Daha sonra Otobüsçüler Odası üyeleriyle bir araya gelen Tütüncü, taleplerini dinlediği şoförlere, yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tütüncü, ziyaretleri sonrası AA muhabirine, ulaşım esnafına sağlayacağı destekleri anlattı.

Ulaşım esnafına güzel haberler verdiklerini dile getiren Tütüncü, toplu ulaşım sorunlarını esnafla çözeceklerini söyledi.

Antalya'da taşınanın da taşıyanın da mutlu olacağı bir proje hazırladıklarına işaret eden Tütüncü, Antalyalıların, kaliteli, konforlu, ucuz, erişilebilir, sürdürülebilir bir toplu ulaşıma sahip olmak istediğini belirtti.

Bu doğrultuda öncelikle toplu ulaşım esnafını mutlu edeceklerini dile getiren Tütüncü, "Kilometre başına 40 lira olan ve şu anda zamanında alamadıkları belediye desteğini 60 liraya çıkarıyoruz ve bütün alacaklarını da günü gününde tıkır tıkır ödemeyi vadediyoruz. Bu sistemle taşıyanı mutlu edeceğiz. Taşıyan mutlu olsun ki taşınan da mutlu olabilsin." dedi.

Tütüncü, şoför esnafının toplanma ve dinlenme alanlarına yönelik de düzenleme yapacaklarını bildirdi.

Şoför esnafının toplanma noktalarına, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, duş, tuvalet, çamaşır makinesinin de bulunduğu üniteler kuracaklarını belirten Tütüncü, araç yıkama yerleri de oluşturacaklarını kaydetti.

Ulaşım esnafını bağlayan ceza hükümleriyle ilgili çalışmalarının olduğunu ifade eden Tütüncü, şöyle konuştu:

"Ceza hükümlerini içeren Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetmeliğinde birtakım düzenlemeler yapmak suretiyle onların beklentilerine karşılık verecek adımları atacağız. Biz önce esnafı ve şoförlerimizi mutlu edeceğiz. Onlar mutlu bir şekilde esnaflık faaliyetini sürdürecekler ve direksiyon başına geçecekler. Yeni hatlar yapılacak, yeni hatlar açılacak. Yeni hatlarla duraklarda bekleme sürelerinin azaldığı, otobüsün daha çabuk geldiği, yolcuların ve şoförlerin mutlu olduğu ulaşım sistemini Antalya'da biz başaracağız."

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Altıayak Mahallesi'nde kesme çiçek üreticileriyle buluştu. Sektöre ilişkin talepleri dinleyen Tütüncü, göreve geldiğinde yapacağı projeleri anlattı.

Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Tütüncü, burada kentleşme alanında gerçekleştirilecek projeleri hakkında bilgi verdi.