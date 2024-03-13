Hakan Tütüncü: Turizmin geleceği için ulaşımı düzene koymak önemli

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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 1 Nisan 2024'ten sonra turizmin geleceği için üzerinde duracakları en önemli belediyecilik faaliyetinin ulaşımı yeniden düzene koymak olacağını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Manavgat'ta temas ve incelemelerini sürdüren Hakan Tütüncü, Side Antik Kenti'nde de incelemelerde bulundu.

Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Side Antik Kenti ve tiyatrosunun önemine dikkati çekti.

Side'nin Antalya'nın parlayan yıldızı ve turizm için de çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Tütüncü, bir yandan kazılar sürerken diğer yandan turist ağırlandığını belirtti.

Şehir merkeziyle Alanya ve Manavgat'ın ulaşımını rahatlatmak için çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Tütüncü, hazırladıkları planlamalara göre bugün tek koridordan olan ulaşımın 3 koridora çıkacağını söyledi.

Tütüncü, "Çok yakında Antalya-Alanya arası üç koridor olacak. Bunlardan birincisi Antalya-Alanya otoyolunun yapımı. Şehir girişlerinin geçiş yollarının yapımıyla birlikte Manavgat, Serik ve Kadriye gibi destinasyonlara da bağlantılarımızı sağlayacağız ve dolayısıyla Antalya'dan çıkanlar Manavgat'a da ve dolayısıyla Side'ye de Alanya'ya da çok daha rahat ulaşabilecekleri ikinci bir koridora sahip olacaklar." dedi.

Tütüncü, havalimanından Kundu'ya ve oradan Kızılağaç sahiline kadar da başka bir ulaşım koridoru daha olacağını ifade etti.

D-400 üzerindeki kavşaklarda da düzenlemeler yapacaklarını kaydeden Tütüncü, bu üç ulaşım koridoruyla Antalya ve Alanya'nın adeta birbirine yaklaşacağını söyledi.

" Londra'dan Antalya'ya 4 saatte gelen turist 4 saatten fazla zamanı otele ulaşmak için geçiriyor" diyen Tütüncü, ulaşım çözümleriyle bu durumu ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.

Antalya Havalimanı'nın 2025 yılı sonunda 50 milyon, 2038'de ise 82 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağına dikkati çeken Tütüncü, şöyle konuştu:

"Ama siz bu yolcuyu Antalya'ya geldikten sonra şehir içerisinde çok fazla gezerseniz biz turizmden beklediğimiz katkıyı alamayız. Bu yatırımlar da boşa gitmiş olur. 1 Nisan 2024'ten sonra turizmin geleceği için üzerinde duracağımız en önemli belediyecilik faaliyetlerinden birincisi ulaşımı tekrar düzene koymak olacak."

Tütüncü, yeni yollar, köprülü kavşaklar, düzenlemelerle, bilimsel bilgiyle hazırlanmış ulaşım ana planlarına göre yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

Bunları yaptıktan sonra Antalya'nın geleceğe güvenle bakacağını kaydeden Tütüncü, "Antalya daha çok turist ağırlayacak. Milli ekonomiye katkısı fazla olacak. Bununla beraber çiftçimizden tutun esnafımıza kadar bütün toplum kesimlerinin de turizm pastasından direk pay alacağı bir ekonomik refah günlerini Antalya'ya yaşatacağız." diye konuştu.

Daha sonra otobüsle Manavgat ilçesinde şehir turu yaparak vatandaşları selamlayan Tütüncü, Yayla Mahallesi'ndeki iftar programına katıldı.

Tütüncü, burada vatandaşlara seslenerek, hep birlikte çok daha güzel günlerde buluşacaklarını söyledi. Bu heyecanı zirveye taşımak istediklerini anlatan Tütüncü, bayramdan sonrada çifte bayram yaşamak temennisinde bulundu.