Hakemlerin Otomobili Devrildi, Maç Ertelendi

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Konya'da hakemleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasının ardından amatör müsabaka ertelendi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Konya kara yolunda hakem ve gözlemcileri taşıyan otomobil devrildi.

Konya Amatör Küme Süper Grup'ta bugün Beyşehir'in Üzümlü Mahallesinde oynanması planlanan Retay Üzümlüspor–Konya Yolspor müsabakasını yönetecek hakemler ile maçta görev yapacak gözlemci yolda otomobilleri ile trafik kazası geçirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 KC 991 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda devrilerek ters döndü.

Araçta bulunan gözlemci Fatih Değirmenci, hakemler Murat Balıkçı, Süleyman Erildiz ve Sertaç Çay kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı duyuran Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Retay Üzümlüspor–Konya Yolspor maçının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, hakemlere ve maçın gözlemcisine geçmiş olsun dilekleri iletildi.