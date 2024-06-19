Hakim Erhan Çavuşoğlu, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR)- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'nde, Van Belediye Eş Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının önce iadesine karar veren, seçildikten sonra kararı iptal eden hakim Erhan Çavuşoğlu, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na getirildi.

Van Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce memnu haklarının iadesine karar veren, Zeydan başkan seçildikten sonra memnu haklarının iadesi kararını kaldıran, Diyarbakır Hakimi olarak görev yapan Erhan Çavuşoğlu terfi ettirildi. 13 Haziran'da yayımlanan Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi ile hakim Çavuşoğlu, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na görevlendirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Van'daki mazbata krizinin ardından Çavuşoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.