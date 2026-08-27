Hakim Zafer Serkan Koç'un Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Hakim Zafer Serkan Koç'un Cenazesi Defnedildi

Hakim Zafer Serkan Koç\'un Cenazesi Defnedildi
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İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Koç, Trabzon’un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Zafer Serkan Koç'un cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Koç için ilçeye bağlı Bakımlı Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Maçka Savcısı Osman Teke, Maçka Kaymakamı Şahin Demir ile vatandaşlar katıldı.

Hakim Zafer Serkan Koç'un cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakim Zafer Serkan Koç'un Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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