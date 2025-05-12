Hakkari Belediyesi ile Hizmet-İş Arasında Sözleşme İmzalandı

Hakkari Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir otogarında düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin arkasındaki en büyük gücün çalışanlar olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Çelik, çalışanların emeğini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Törene Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, sendika yetkilileri ve belediye personeli katıldı.