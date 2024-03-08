Hakkari Belediyesi İşçilerine Yeni Zam

Hakkari Belediyesinde görevli işçilere ocakta verilen yüzde 49,25 zamma ek olarak 6 bin lira daha zam yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, makamında bir araya geldiği belediye personeliyle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Belediye hizmetlerinin sürdürülebilir olmasının önemine değinen Çelik, belediye işçilerinin maaşlarına ocakta yapılan yüzde 49,25 maaş zammına ek olarak 6 bin lira daha zam yaptıklarını belirtti.
Ayrıca belediye şirketi olan HAK-BEL AŞ'nin de kar payından yılda 2 kez ek ödeme yapılacağını ifade eden Çelik, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devletimizin imkanları dahilinde her daim personelimizin yanındayız." dedi.
Ziyarette Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Belediye Mali İşler Müdürü Özgür Kanat da hazır bulundu.
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