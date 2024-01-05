14:53 •
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek•
13:21 •
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum•
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu ana boru hattında meydana gelen arızayı giderdi.
Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi Gupsi mevkisindeki hatta arıza meydana geldi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen yürüttükleri çalışmayla arızayı giderdi.
Çalışmanın ardından kent merkezinin birçok noktasına tekrar su akışı sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Arızayı Giderdi - Son Dakika