Hakkari'de 2. Yaşlılık Şurası Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hakkari'de 2. Yaşlılık Şurası Toplantısı

Hakkari\'de 2. Yaşlılık Şurası Toplantısı
21.08.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de yaşlıların ihtiyaçlarını görüşmek üzere 2. Yaşlılık Şurası ve çalıştay düzenlendi.

Hakkari'de yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği 2. Yaşlılık Şurası kapsamında "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, genç nüfusa sahip bir ilde bulunduklarını söyledi.

Yaşlıları yalnız bırakmadıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kısa vadede Hakkari'de bir yaşlılık meselesi görünmüyor. Bu sonuç sevindirici olabilir ama gelecek ve ülkemiz açısında doğurganlık oranının inanılmaz düştüğünü görüyoruz. Bu durum gelecek açısından büyük bir problem. 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı olarak ilan etti. Ailenin önemi ortaya çıksın. Çocuklar ve gençlerimiz, yaşlıları hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Hakkari'nin en güzel yönlerinden biri budur. Yaşlılarımız, evlatları ile mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyor."

Psikolog Ercan Mavigöz'ün sunum yaptığı programda, 83 yaşındaki Ramazan Akbaş da konuşma yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum personeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Politika, hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 2. Yaşlılık Şurası Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:28:16. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de 2. Yaşlılık Şurası Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.