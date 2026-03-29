Hakkari'de 277 cm Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 277 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 277, Palandöken'de 221, Ergan'da 220, Sarıkamış'ta 168, Erciyes'te 164, Uludağ'da 154, Davraz'da 131, Konaklı'da 117, Murat Dağı'nda 75, Yalnızçam ve Çambaşı'nda 59, Hesarek'te 54, Ilgaz'da 52, Zigana'da 41, Kop Dağı'nda 38, Bozdağ'da 30, Saklıkent'te 21, Denizli'de 20 Kartepe'de 18, Kandilli'de 13, Salda'da 6 ve Küpkıran'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.03.2026 En düşük En yüksek Hakkari KY -9 0 Palandöken KKY -4 3 Ergan KKY -1 5 Sarıkamış KKY -6 4 Erciyes KY 0 3 Uludağ KKY 2 4 Konaklı KKY -3 2 Murat Dağı KKY 0 1 Yalnızçam Y -4 7 Çambaşı Y 1 9 Ilgaz KKY 1 4 Zigana GSY 12 19 Kop Dağı KKY -1 7 Bozdağ KY 0 1 Saklıkent KY 0 3 Kartepe KKY 2 3 Kandilli KKY 0 10 Küpkıran KKY -3 6 (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Kaynak: AA