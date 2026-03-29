Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de 277 cm Kar Kalınlığı

29.03.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 277 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 277, Palandöken'de 221, Ergan'da 220, Sarıkamış'ta 168, Erciyes'te 164, Uludağ'da 154, Davraz'da 131, Konaklı'da 117, Murat Dağı'nda 75, Yalnızçam ve Çambaşı'nda 59, Hesarek'te 54, Ilgaz'da 52, Zigana'da 41, Kop Dağı'nda 38, Bozdağ'da 30, Saklıkent'te 21, Denizli'de 20 Kartepe'de 18, Kandilli'de 13, Salda'da 6 ve Küpkıran'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez29.03.2026En düşükEn yüksek
HakkariKY-90
PalandökenKKY-43
ErganKKY-15
SarıkamışKKY-64
ErciyesKY03
UludağKKY24
KonaklıKKY-32
Murat DağıKKY01
YalnızçamY-47
ÇambaşıY19
IlgazKKY14
ZiganaGSY1219
Kop DağıKKY-17
BozdağKY01
SaklıkentKY03
KartepeKKY23
KandilliKKY010
KüpkıranKKY-36
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)
Kaynak: AA

Hava Durumu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

10:58
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:13
Savaşta yeni cephe açıldı Husiler’den İsrail’e saldırı
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 11:04:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.