Hakkari'de 277 cm Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 277 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 277, Palandöken'de 221, Ergan'da 220, Sarıkamış'ta 168, Erciyes'te 164, Uludağ'da 154, Davraz'da 131, Konaklı'da 117, Murat Dağı'nda 75, Yalnızçam ve Çambaşı'nda 59, Hesarek'te 54, Ilgaz'da 52, Zigana'da 41, Kop Dağı'nda 38, Bozdağ'da 30, Saklıkent'te 21, Denizli'de 20 Kartepe'de 18, Kandilli'de 13, Salda'da 6 ve Küpkıran'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|29.03.2026
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-9
|0
|Palandöken
|KKY
|-4
|3
|Ergan
|KKY
|-1
|5
|Sarıkamış
|KKY
|-6
|4
|Erciyes
|KY
|0
|3
|Uludağ
|KKY
|2
|4
|Konaklı
|KKY
|-3
|2
|Murat Dağı
|KKY
|0
|1
|Yalnızçam
|Y
|-4
|7
|Çambaşı
|Y
|1
|9
|Ilgaz
|KKY
|1
|4
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Kop Dağı
|KKY
|-1
|7
|Bozdağ
|KY
|0
|1
|Saklıkent
|KY
|0
|3
|Kartepe
|KKY
|2
|3
|Kandilli
|KKY
|0
|10
|Küpkıran
|KKY
|-3
|6
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?