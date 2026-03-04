Hakkari\'de 7 Hükümlü Yakalandı

Hakkari'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

"Kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. ve 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E, bahis ve kumar oyunları ile ilgili suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. kent merkezinde yakalandı."

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.