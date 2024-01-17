Hakkari'de 7 metreyi bulan karda yol açma çalışması

HAKKARİ - Hakkari'de kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmaya çalışan ekipler, yer yer 7 metreyi bulan karda mücadelelerini sürdürüyor.

Kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle 7 metreye kadar ulaştığı bölgelerde zorlu bir çalışma yürüten Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, karlı dağları aşarak köylere ulaşım vermeye çalışıyor. Bazı bölgelerde yer yer 7 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemeye çalışan karla mücadele ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak kapalı bulunan yolları bir an önce ulaşıma açmayı hedefliyor.

Hakkari genelinde kapanan 298 yerleşim yeri yolundan 285'ini yeniden ulaşıma açan ekipler, kapalı bulunan 2 köy ve 11 mezra yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.