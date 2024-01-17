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Hakkari'de 7 metreyi bulan karda yol açma çalışması - Son Dakika
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Hakkari'de 7 metreyi bulan karda yol açma çalışması

Hakkari'de kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmaya çalışan ekipler, yer yer 7 metreyi bulan karda mücadelelerini sürdürüyor. Kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle 7 metreye kadar ulaştığı bölgelerde zorlu bir çalışma yürüten Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, karlı dağları aşarak köylere ulaşım vermeye çalışıyor. Hakkari genelinde kapanan 298 yerleşim yeri yolundan 285'ini yeniden ulaşıma açan ekipler, kapalı bulunan 2 köy ve 11 mezra yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari\'de 7 metreyi bulan karda yol açma çalışması
17.01.2024 - 22:38,  Güncelleme: 22:42
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Hakkari'de 7 metreyi bulan karda yol açma çalışması

HAKKARİ - Hakkari'de kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmaya çalışan ekipler, yer yer 7 metreyi bulan karda mücadelelerini sürdürüyor.

Kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle 7 metreye kadar ulaştığı bölgelerde zorlu bir çalışma yürüten Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, karlı dağları aşarak köylere ulaşım vermeye çalışıyor. Bazı bölgelerde yer yer 7 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemeye çalışan karla mücadele ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak kapalı bulunan yolları bir an önce ulaşıma açmayı hedefliyor.

Hakkari genelinde kapanan 298 yerleşim yeri yolundan 285'ini yeniden ulaşıma açan ekipler, kapalı bulunan 2 köy ve 11 mezra yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de 7 metreyi bulan karda yol açma çalışması - Son Dakika
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