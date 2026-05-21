Hakkari'de 8 Bina Tahliye Edildi
Hakkari'de 8 Bina Tahliye Edildi

21.05.2026 21:07
Vali Taşyapan, Pehlivan Mahallesi'nde zemin hareketliliği nedeniyle tahliye edilen binaları inceledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, temel kazısı sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle 8 binanın tahliye edildiği bölgede incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Taşyapan, Pehlivan Mahallesi'ndeki Çölemerik Caddesi'nde zemin hareketliliği nedeniyle tahliye edilen binalara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmek için ilgili kurum yöneticileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, bölgede sürdürülen teknik incelemeler, alınan güvenlik tedbirleri ve risk durumuna yönelik çalışmalar ele alındı.

AFAD İl Müdürlüğü, belediye ve diğer ilgili kurum temsilcileri, sahada yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Vali Taşyapan, bölgede yürütülen teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Taşyapan, toplantının ardından hasarın oluştuğu bölgeye giderek, temel kazısının yapıldığı alan ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Sahadaki ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Taşyapan, gerekli tüm çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İbrahim Taşyapan'a, Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AFAD İl Müdürü Erhan Kanat ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek eşlik etti.

Kaynak: AA

