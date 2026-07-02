Hakkari'de 82 Hükümlü Yakalandı

HAKKARİ'de Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yılın ilk 6 ayında yürüttüğü operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 82 kişi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerinin kasten öldürme, hırsızlık, narkotik, dolandırıcılık, kaçakçılık ve çeşitli asayiş suçlarından aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürüyor. Ekipler bu kapsamda, 2026 yılının ilk 6 ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 82 kişiyi yakaladı. Yakalananların ceza sürelerine göre dağılımının 0-5 yıl arası 70 kişi, 5-10 yıl arası 7 kişi, 10-20 yıl arası 2 kişi ve 20 yıl üzeri 3 kişi olduğu bildirildi. Adli işlemleri tamamlanan 82 hükümlünün, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.