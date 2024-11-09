Hakkari’de AFAD Gönüllüleri Eğitim Aldı - Son Dakika
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Hakkari’de AFAD Gönüllüleri Eğitim Aldı

Hakkari’de AFAD gönüllüleri afetlere karşı eğitim aldı, yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi.

09.11.2024 19:01
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Hakkari'de yaşanacak afetlere karşı AFAD gönülleri eğitimden geçti

HAKKARİ - Hakkari ve ilçelerinde yaşanacak afetlere karşı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönülleri eğitimden geçilerek hazırlanıyor.

Hakkari ve ilçelerindeki AFAD gönülleri, Hakkari Mergübütan Kayak Merkezi'nde bir araya geldiler.

Sabah saatlerinde bölgeye giden AFAD gönülleri yapılan programda, ip çekme yarışı ve çadır kurma yarışı ve depreme karşı yaşanacak önlemeler adı altında eğitimler verildi. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlik öğle yemeği ve ardından etkinlikte halay çekildi ve yarışmalarda dereceye giren gönüllülere gönüllü bareti ve AFAD çantası hediye edildi.

AFAD gönüllüsü olan Mehmet Öztekin, "Detek AFAD gönüllüleri olarak Hakkari çevresi ve ilçeleri ile bir araya geldik. Sabah kahvaltını Mergabütan Kayak Merkezi'nde yaptık, oradan tekrar yürüyüş şeklinde AFAD'ın eğitim alalına gelerek çadır kurma yarışmasına katıldık. Yüksekova ve Şemdinli ekibi olarak Hakkari ekibiyle mücadele ettik ve kazandık. Ardından ip çekme, halay ve yanar top gibi etkinliklerle devam eden etkinlikte birinci olarak da AFAD çantası ve baret kazandık. Biz destek AFAD gönüllüleri olarak her daim hazırız Rabbim ülkemizi afetlerden kurusun" dedi.

Kaynak: İHA

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