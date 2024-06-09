Hakkari'de aranan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hakkari'de aranan 7 şüpheli tutuklandı

Hakkari\'de aranan 7 şüpheli tutuklandı

Hakkari'de haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 7 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda son bir haftada toplam 30 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

09.06.2024 22:51
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Hakkari'de haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, son bir haftada yürütülen çalışmalar sonucu haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA

Hakkari, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de aranan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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