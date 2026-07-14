Hakkari'de Başarılı Beyin Anevrizması Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de Başarılı Beyin Anevrizması Ameliyatı

Hakkari\'de Başarılı Beyin Anevrizması Ameliyatı
14.07.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

72 yaşındaki hasta, Hakkari Devlet Hastanesi'nde anevrizmadan kurtularak sağlığına kavuştu.

Hakkari Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla 72 yaşındaki bir hasta, beyin damarındaki baloncuktan (anevrizma) kurtularak sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuran 72 yaşındaki erkek hastaya yapılan tetkiklerde, beyni besleyen ana damarlardan sağ orta serebral arterin dallanma bölgesinde anevrizma tespit edildi.

Açıklamada, beyin anevrizmalarının uzun süre belirti vermeden ilerleyebileceği, ancak yırtılması durumunda hayati tehlike oluşturan beyin kanamalarına yol açabileceği belirtildi.

Hastanın durumunun değerlendirilmesinin ardından cerrahi müdahale kararı alındığı ifade edilen açıklamada, operasyon süreciyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Ameliyatta mikrocerrahi yöntem kullanılarak hastanın kafatasında küçük bir kemik penceresi açıldı ve anevrizmaya ulaşıldı. Damar baloncuğu, klipleme yöntemiyle başarılı şekilde dolaşım dışı bırakıldı. Ameliyat sonrasında yapılan anjiyografik kontrollerde anevrizmanın tamamen kapatıldığı görüldü. Hastada herhangi bir güç veya duyu kaybı gelişmedi. Genel durumu iyi olan hastamız, ameliyatın ikinci gününde taburcu edildi."

İleri düzey beyin damar cerrahisi operasyonlarının Hakkari'de başarıyla gerçekleştirilebildiği vurgulanan açıklamada, bölge halkının özellikle nöroşirürji alanındaki tedaviler için il dışına gitmeden kendi kentlerinde güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti almasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Operasyon, Hakkari, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Başarılı Beyin Anevrizması Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor Karadeniz’de alarm verildi: Ağaçları kemire kemire çürütüyor
Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor
6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı 6 yıldır firari olan FETÖ hükümlüsü, çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
İtalya’da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:18
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
14:49
Özel’den Kılıçdaroğlu’na hodri meydan: Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum
13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 15:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Başarılı Beyin Anevrizması Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.