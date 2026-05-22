Hakkari\'de Binalar Tahliye Edildi

Hakkari'de, yolda ve çevrede oluşan çatlaklar nedeniyle 8 binanın tahliye edildiği bölgede temel kazısı yapılan alan taş ve toprakla dolduruldu.

Pehlivan Mahallesi'nde temel kazısı yapılan alanın bitişiği ve yakınındaki binalar ile iş yerlerinin önünde çatlak ve kayma tespit edilen bölgede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi ekipleri, polisin güvenlik önlemi aldığı alanda hasar tespit çalışması yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Adıgüzel de ekiplerle dolgu yapılan alanda incelemelerde bulundu.

Temel kazısının yapıldığı alan, İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle taş ve toprakla dolduruldu.

Tahliye edilen binaların durumunun, ekiplerce hazırlanacak rapordan sonra netleşeceği belirtildi.