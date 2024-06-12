Hakkari\'de Çanaklı köyü yolunda çalışma başlatıldı

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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, köylerinin yolunda çalışma başlatılan Çanaklı köyü sakinleriyle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, köye giden Karadağ, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karadağ, eski Çanaklı köyüne ulaşımı sağlayacak 5 kilometrelik yeni yol yapılacağını, 13 kilometrelik kısımda da bakım ve onarım çalışması yürütüleceğini belirtti.

1991'de boşalttıkları köylerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan köy sakinleri, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik ve Karadağ'a teşekkür etti.

Çalışmaların 2 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.