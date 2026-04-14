Hakkari'de Çığ Düşme Anı Kamerada

Hakkari'de Sümbül Dağı'ndan çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kent merkezindeki 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nda yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Çığ sonucu toz bulutu şeklinde yamaçtan düşen kar yığınları, Zap Suyu'na kadar ulaştı.
Çığ anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
