HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde çık düşmesi sonucu kapanan mezra yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla açıldı.
İlçeye bağlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar Mezra yoluna sabah saatlerinde çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yer yer 6 metreyi bulan çığ kütlelerini temizlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaşabildi.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Çığ Düşmesi Mezra Yolunu Kapatıp Tekrar Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?