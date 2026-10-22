Hakkari'de çocuklar İyilik Var etkinliğinde pasta yapıp oyun parkında eğlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var Platformu" kapsamında Hakkari'de düzenlenen etkinlikte çocuklar, kendi pastalarını hazırlayarak keyifli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların katıldığı etkinlikte, butik pasta tasarımcısı Gül Akdağ tarafından pasta yapımına ilişkin bilgi verildi.

Belediye Kapalı Halk Pazarı'ndaki butik pasta atölyesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, öğrendiklerini uygulayarak kendi pastalarını hazırladı.

Etkinlik sayesinde el becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, pasta yapımının ardından oyun parkında vakit geçirerek eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sevgül Bilgiç de etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan gönüllülere teşekkür eden Bilgiç, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen faaliyetleri sürdüreceklerini belirtti.