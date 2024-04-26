Hakkari'de dereye düşerek kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Keskin, Katramas Deresi kenarında dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaybolan Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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